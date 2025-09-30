Кабмин РФ продлил запрет на экспорт бензина и частично дизеля
Кабинет министров РФ до 31 декабря 2025 года включительно продлил запрет на экспорт автомобильного бензина за пределы страны. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что запрет касается всех экспортеров, в том числе непосредственных производителей.
«Также запрещён экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах», - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что решение принято с целью поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике введено ограничение на количество приобретаемого гражданами топлива - не более 30 литров в одни руки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru