Спрос на пятизвездочные отели в России за год вырос на 30%

Основной контингент по-прежнему составляют состоятельные россияне, однако поток гостей из-за рубежа становится все более заметным, заявила НСН PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

Спрос на пятизвездочные отели за год вырос на 30%, заявила НСН PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

В России выбрали лучший пятизвездочный отель – им стал гостиничный комплекс класса люкс Mantera Supreme, расположенный в Сириусе. Гостиничный комплекс становится новым символом премиального отдыха в России. Финалистом номинации «Гостиницы 5*» также стал Grand Snow Resort, расположенный на горнолыжном курорте «Архыз». Богачева оценила спрос на люксовое размещение.

«Интерес к рынку премиального размещения показывает значительную динамику роста. По нашим данным, продажи в отели категории 5 звезд в 2025 году демонстрируют увеличение на 30%. Этот тренд подчеркивает, что россияне стали чаще выбирать для отдыха внутри страны отели лучшего уровня, при этом доля иностранных туристов в таких гостиницах также стабильно растет, что говорит о возрастающей международной привлекательности российского люкс-сегмента. Основной контингент по-прежнему составляют состоятельные россияне, однако поток гостей из-за рубежа становится все более заметным», - пояснила она.

Богачева рассказала, о каких ценах идет речь в премиальном сегменте.

«Что касается ценовой политики, средний ценник на размещение в пятизвездочных отелях класса люкс в РФ остается на премиальном уровне. В Four Seasons Hotel Moscow и Ararat Park Hotel стоимость проживания в октябре начинается от 180 000 рублей с человека. Показательным фактом является и то, что номера в таких гостиницах, как The Ritz-Carlton Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, будучи востребованными, были полностью распроданы на октябрь еще заранее, что иллюстрирует исключительный спрос и динамику рынка», - добавила собеседница НСН.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
