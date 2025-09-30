«Если не есть и не пить»: В России опровергли рост доступности ипотеки
Цены на недвижимость за последний год не уменьшились, а доступность жилья по отношению к средней зарплате не улучшилась, поэтому все разговоры о том, что ипотека стала доступнее, — не более, чем лукавство, сказала НСН Ирина Радченко.
Выводы о том, что ипотека стала более доступной для россиян, не имеют ничего общего с действительностью — напротив, на некоторые виды недвижимости, например, на элитное жилье, цены даже выросли. Об этом НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Жители крупнейших городов России могут накопить первоначальный взнос в требуемом банками размере в 20% для покупки однокомнатной готовой квартиры, отложив 14 среднемесячных зарплат. Это меньше, чем годом ранее, когда копить требовалось в среднем 15 месяцев. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Радченко опровергла выводы аналитиков.
«Я думаю, что это статистическая погрешность. Может быть, исследовали не всю Россию, а только какой-то регион. Доступность жилья по отношению к среднемесячной зарплате не улучшилась, цены на недвижимость за последний год не уменьшились, стоимость квадратного метра в среднем по стране осталась на том же уровне, поэтому мне странно это слышать. Элитное жилье и жилье класса “бизнес плюс” вообще выросло в цене на 14%. На новостройки эконом-класса, где в основном была только ипотека, в связи с тем, что сократилась поддержка государства (я имею в виду льготную ипотеку), конечно, проседание было, но небольшое, на 5-7%. Поэтому я не вижу радужной картины. Аналитики лукавят: накопить за такой срок можно, только если не есть и не пить, а лишь откладывать деньги. Пусть тогда те, кто считал, содержат тех, кто пытается накопить на ипотеку», — сказала Радченко.
Ранее Радченко, заявила, что людям, у которых есть средства, хранить их на депозитах уже неинтересно, а выводить за рубеж стало проблематично, поэтому они идут на рынок элитной недвижимости. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
