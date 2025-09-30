«Я думаю, что это статистическая погрешность. Может быть, исследовали не всю Россию, а только какой-то регион. Доступность жилья по отношению к среднемесячной зарплате не улучшилась, цены на недвижимость за последний год не уменьшились, стоимость квадратного метра в среднем по стране осталась на том же уровне, поэтому мне странно это слышать. Элитное жилье и жилье класса “бизнес плюс” вообще выросло в цене на 14%. На новостройки эконом-класса, где в основном была только ипотека, в связи с тем, что сократилась поддержка государства (я имею в виду льготную ипотеку), конечно, проседание было, но небольшое, на 5-7%. Поэтому я не вижу радужной картины. Аналитики лукавят: накопить за такой срок можно, только если не есть и не пить, а лишь откладывать деньги. Пусть тогда те, кто считал, содержат тех, кто пытается накопить на ипотеку», — сказала Радченко.

Ранее Радченко, заявила, что людям, у которых есть средства, хранить их на депозитах уже неинтересно, а выводить за рубеж стало проблематично, поэтому они идут на рынок элитной недвижимости. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

