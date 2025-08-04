«У нас нет точной статистики, кого чаще пытаются развести на деньги – страховщиков или других участников дорожного движения. МВД не подводит никаких итогов и результатов, мы видим только единичные случаи. Часто, например, представители разных кочевых народов бросаются под колеса, потом всем табором собираются и голосят, что человека сбили. Другая история, когда смотришь премиальные автомобили, а там огромное количество расчетов по ним произведено страховыми компаниями. Чего из этого больше, сложно сказать. Факт в том, что страховые компании не имеют право говорить о том, что в регионе замечены случаи мошенничества до завершения уголовных дел. Это произошло и в Татарстане», - рассказал он.

В связи с этим Шапарин призвал устанавливать видеорегистраторы на всех машинах.

«Свою невиновность в ДТП в таком случае можно доказать только с помощью фактов. Например, точно доказательством является видео. Поэтому видеорегистраторы должны стоять на всех машинах, это сильно упрощает жизнь в перспективе. Нужно быть готовым к любой ситуации и в любой точке», - предупредил собеседник НСН.

Ранее суд в Ульяновской области отправил в колонию членов преступной группы, которые занимались автоподставами и незаконно получали страховые выплаты, передает «Радиоточка НСН».

