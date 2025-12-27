Союз театральных деятелей России создаст благотворительный фонд помощи артистам
Союз театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) объявил о создании благотворительного фонда для поддержки артистов. Об этом говорится в официальном Telegram‑канале СТД.
Новый фонд будет оказывать помощь представителям самых разных творческих профессий: театральным актёрам, киноартистам, музыкантам, эстрадным исполнителям и цирковым артистам. В Союзе подчеркнули, что инициатива возрождает исторические традиции организации: ведь СТД был учреждён в 1876 году именно как общество взаимного вспоможения русских артистов.
В продолжение давней традиции СТД планирует организовывать благотворительные мероприятия — спектакли и концерты, приуроченные ко Дню артиста. Все собранные средства поступят в фонд и будут направлены на поддержку коллег, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Представители СТД РФ сообщили, что благотворительные акции намерены вывести на всероссийский уровень — в их проведении планируется задействовать региональные министерства культуры. Финансовые средства, мобилизованные в субъектах РФ, будут распределяться на целевые нужды: решения о расходовании примут на основании предложений от региональных отделений СТД и общественных организаций.
Ранее худрук Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов спецкору НСН указал на «расслабленность» государственных театров.
