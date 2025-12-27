В Белоруссии в ДТП с автобусом «Москва-Брест» погибла женщина

В Толочинском районе Витебской области Белоруссии в результате ДТП с автобусом международного сообщения, следовавшим из Москвы в Брест, погибла 53-летняя женщина. Об этом сообщили в МВД республики.

По данным источника, еще шесть человек пострадали, они госпитализированы. Известно, что в салоне автобуса находились два водителя и 12 пассажиров. При этом есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется.