В Белоруссии в ДТП с автобусом «Москва-Брест» погибла женщина
В Толочинском районе Витебской области Белоруссии в результате ДТП с автобусом международного сообщения, следовавшим из Москвы в Брест, погибла 53-летняя женщина. Об этом сообщили в МВД республики.
По данным источника, еще шесть человек пострадали, они госпитализированы. Известно, что в салоне автобуса находились два водителя и 12 пассажиров. При этом есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется.
Отмечается, что авария произошла ночью 27 декабря в 02:40 на автодороге М1. В МВД Белоруссии рассказали, что 43-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны Минска, не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики и следователи.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Якутске авто с восемью людьми провалилось под лед, есть погибшие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мел Гибсон снимает сиквел ленты «Страсти Христовы» камерами IMAX
- В Белоруссии в ДТП с автобусом «Москва-Брест» погибла женщина
- Мишустин назначил главой Роскадастра Татьяну Громову
- МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ВПК Украины
- Красную площадь вновь закроют для посещения в Новогоднюю ночь
- Врач перечислил симптомы мышиной лихорадки
- ИКИ РАН: На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря
- СМИ: Умерла последняя из пятерняшек Дион
- Минпросвещения: Учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми
- СМИ: В зоне СВО убили главаря запрещенного РДК экстремиста Капустина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru