СМИ: Мел Гибсон снимает сиквел ленты «Страсти Христовы» камерами IMAX

Американский режиссер Мел Гибсон снимает продолжение фильма «Страсти Христовы» цифровыми камерами IMAX. Об этом сообщает портал «World Of Reel».

Близкие к производству источники рассказали, что в картинах будет большое количество визуальных эффектов. Сам Гибсон описывает проект как «сверхамбициозный», включающий в себя битвы ангелов и демонов, а также сошествие Христа в ад, пишет издание «Кinonews.ru».

Известно, что новый проект Гибсона реализуется как два отдельных фильма, бюджет каждого из которых оценивается в $100–125 млн. Уточняется, что общая производственная смета составила примерно $250 млн, что делает эту работу самым дорогим проектом в карьере режиссера.

Сообщалось, что в отличие от первой картины, диалоги в новом проекте будут звучать на английском, а не на арамейском языке или иврите, что, по замыслу создателей, позволит избежать «отчуждения» мировой аудитории.

Съемки сиквела начались в октябре 2025 года и продлятся до июня 2026-го. Премьера первой части запланирована на 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет ровно 40 дней спустя — 6 мая 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН подчеркнул, что кинотеатры всегда стараются выполнять технические требования создателей фильмов по звуку и изображению для проката, а для таких великих режиссеров, как Джеймс Кэмерон, — тем более, хотя и не у всех кинотеатров есть на это возможности.