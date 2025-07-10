Россиян предупредили о новой автоподставе с цыганскими детьми
Российские водители стали всё чаще жаловаться на новую автоподставу с участием цыганских детей. Об этом «Газете.Ru» заявил автоюрист Лев Воропаев.
Он рассказал, что цыгане заставляют своих детей намеренно бросаться под автомобили, после чего требуют с водителей деньги на лечение.
Воропаев указал, что законом, в зависимости от тяжести причинённого вреда здоровью, предусмотрены не только лишение водительских прав и штрафы, но и тюремное заключение. Однако можно попытаться доказать свою невиновность.
«Надо обратиться в правоохранительный орган для возбуждения уголовного дела в отношении взрослых, которые пытаются вовлечь детей в свои мошеннические действия», — заключил эксперт.
Ранее суд в Ульяновской области отправил в колонию членов преступной группы, которые занимались автоподставами и незаконно получали страховые выплаты, сообщает RT.
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