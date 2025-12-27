Двое человек погибли в утонувшем автомобиле в Якутске

В восемь утра на номер 112 позвонил мужчина, которому удалось выбраться из затонувшего в полынье у стоков автомобиля. Прибывшие на место спасатели обнаружили одного человека на льдине и троих на крыше Toyota Estima — вода доходила им до колена. Всех четверых эвакуировали с помощью трёхступенчатой лестницы.

Пострадавших, находившихся в шоке, отогрели в машинах и передали скорой. На берегу нашли тело пожилого мужчины, который выплыл, но погиб от переохлаждения. Водолазы в сложных условиях течения зацепили автомобиль крюком. КАМАЗ подтащил машину к берегу, а спасатель извлёк из салона тело ребёнка. Выяснилось, что водитель перевозил семь человек с нарушением правил — в итоге один спасся сам, пятеро попали в больницу, двое погибли.

Ранее в Архангельской области провалился под лед бензовоз с топливом, обошлось без пострадавших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

