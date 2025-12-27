Двое человек погибли в утонувшем автомобиле в Якутске
Служба спасения Якутии 27 декабря провела уникальную операцию в районе Даркылаха под Якутском.
В восемь утра на номер 112 позвонил мужчина, которому удалось выбраться из затонувшего в полынье у стоков автомобиля. Прибывшие на место спасатели обнаружили одного человека на льдине и троих на крыше Toyota Estima — вода доходила им до колена. Всех четверых эвакуировали с помощью трёхступенчатой лестницы.
Пострадавших, находившихся в шоке, отогрели в машинах и передали скорой. На берегу нашли тело пожилого мужчины, который выплыл, но погиб от переохлаждения. Водолазы в сложных условиях течения зацепили автомобиль крюком. КАМАЗ подтащил машину к берегу, а спасатель извлёк из салона тело ребёнка. Выяснилось, что водитель перевозил семь человек с нарушением правил — в итоге один спасся сам, пятеро попали в больницу, двое погибли.
Ранее в Архангельской области провалился под лед бензовоз с топливом, обошлось без пострадавших, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двое человек погибли в утонувшем автомобиле в Якутске
- СМИ: Мел Гибсон снимает сиквел ленты «Страсти Христовы» камерами IMAX
- В Белоруссии в ДТП с автобусом «Москва-Брест» погибла женщина
- Мишустин назначил главой Роскадастра Татьяну Громову
- МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ВПК Украины
- Красную площадь вновь закроют для посещения в Новогоднюю ночь
- Врач перечислил симптомы мышиной лихорадки
- ИКИ РАН: На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря
- СМИ: Умерла последняя из пятерняшек Дион
- Минпросвещения: Учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru