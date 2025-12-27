Мишустин назначил главой Роскадастра Татьяну Громову

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителем публично-правовой компании «Роскадастр» Татьяну Громову, сообщает пресс-служба правительства РФ.

До этого Громова была замруководителя «Роскадастра» и занималась координацией работы территориальных органов компании в ДФО и ПФО в части их взаимодействия с другими федеральными органами власти.

С 2011 по 2018 год она занимала должность руководителя Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, а после возглавила ту же структуру в Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».