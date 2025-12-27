В России введут единый формат тестирования мигрантов на знание языка

В настоящее время ведутся подготовительные работы, направленные на реализацию нововведения. Его главная цель — сделать процедуру экзамена более прозрачной и снизить влияние человеческого фактора при оценке уровня знаний соискателей.

На сегодняшний день сдать экзамен можно в 203 специализированных пунктах, которые расположены во всех регионах России, а также за границей.

Надзор за проведением экзаменов для иностранных граждан — по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства — осуществляет Рособрнадзор.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, что недобросовестные агентства занятости предлагают хорошие условия мигрантам без заключения трудового договора, отправляют работников на уборку в школы и другие учреждения, сначала платят, а потом пропадают.

