Россиянам пообещали рост цен на маркетплейсах
Новые налоги затронут часть продавцов на онлайн-площадках, заявил НСН Андрей Карпов.
Налог на иностранные товары не затронет крупные сети, но может ударить по продавцам, которые продают свои продукты дешевле на маркетплейсах, рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН.
Минпромторг прорабатывает различные варианты для установления более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. В частности, министерство выступает за введение полного НДС в 22% для иностранных товаров, начиная с 1 января 2027 года. Об этом сообщил в думском комитете по промышленной политике глава ведомства Антон Алиханов. Карпов усомнился, что мера затронет больше количество участников рынка.
«Речь идет про компании, которые сами находятся на более низкой системе налогообложения. Большинство торговых сетей и так сидят на НДС в 22%. Перемены при реализации продукции иностранного производства в первую очередь коснутся маркетплейсов, где есть продавцы, которые специализируются на зарубежных товарах. Официальные поставщики больших брендов не заметят перемен, а вот иные участники рынка, которые предлагают что-то по более низкой цене, будут вынуждены повысить цены», — указал он.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов объяснил в пресс-центре НСН, почему экономике всегда необходим рост цен.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru