Налог на иностранные товары не затронет крупные сети, но может ударить по продавцам, которые продают свои продукты дешевле на маркетплейсах, рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН.



Минпромторг прорабатывает различные варианты для установления более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. В частности, министерство выступает за введение полного НДС в 22% для иностранных товаров, начиная с 1 января 2027 года. Об этом сообщил в думском комитете по промышленной политике глава ведомства Антон Алиханов. Карпов усомнился, что мера затронет больше количество участников рынка.