Россиянам посоветовали забирать чеки на кассе и в банкоматах
Чеки являются гарантией и защитой прав потребителей, их не нужно оставлять на кассе или в банкоматах, заявила агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.
По ее словам, по закону можно вернуть товар и без чека, но тогда процесс может затянуться.
Касаткина отметила, что с чеками из банкоматов необходимо быть еще осторожнее, так как они могут содержать персональные данные – номер телефона или последние цифры банковской карты.
Специалист также объяснила, что в случае выдачи банкоматом фальшивой купюры чек может избавить клиента от разбирательств с правоохранительными органами.
Использовать мобильный банк может быть небезопасно из-за угроз со стороны киберпреступников. Об этом ранее рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
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