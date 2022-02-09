Россиянам посоветовали забирать чеки на кассе и в банкоматах

Чеки являются гарантией и защитой прав потребителей, их не нужно оставлять на кассе или в банкоматах, заявила агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.

По ее словам, по закону можно вернуть товар и без чека, но тогда процесс может затянуться.

Касаткина отметила, что с чеками из банкоматов необходимо быть еще осторожнее, так как они могут содержать персональные данные – номер телефона или последние цифры банковской карты.

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Специалист также объяснила, что в случае выдачи банкоматом фальшивой купюры чек может избавить клиента от разбирательств с правоохранительными органами.

Использовать мобильный банк может быть небезопасно из-за угроз со стороны киберпреступников. Об этом ранее рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.


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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:МагазиныБанкЗащита Прав Потребителей
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