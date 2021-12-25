Россиян предупредили о потенциальной опасности мобильного банка в смартфоне

Использовать мобильный банк может быть небезопасно из-за угроз со стороны киберпреступников. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм».

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Как отметил эксперт, в целом приложения крупнейших российских банков отвечают требованиям безопасности. Однако основной проблемой остаются действия мошенников и доверчивость пользователей.

Кашкин напомнил, что банк никогда не просит перейти по ссылке для входа в мобильный банк. Таким образом действуют преступники, которые создают «зеркало» официального онлайн-банка и крадут данные клиента.

Специалист посоветовал регулярно менять пароли для входа в мобильный банк, так как злоумышленники могут их «подсмотреть».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиБанкиМобильное ПриложениеСмартфоны
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