Россиян предупредили о потенциальной опасности мобильного банка в смартфоне

Как отметил эксперт, в целом приложения крупнейших российских банков отвечают требованиям безопасности. Однако основной проблемой остаются действия мошенников и доверчивость пользователей.

Кашкин напомнил, что банк никогда не просит перейти по ссылке для входа в мобильный банк. Таким образом действуют преступники, которые создают «зеркало» официального онлайн-банка и крадут данные клиента.

Специалист посоветовал регулярно менять пароли для входа в мобильный банк, так как злоумышленники могут их «подсмотреть».

