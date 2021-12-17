«Лаборатория Касперского»: В 2022 году мошенники позвонят каждому россиянину
В течение года мошенники позвонят россиянам с вероятностью 80%, заявил Сергей Голованов.
Телефонное мошенничество растет уже два года, но вечно это продолжаться не может, заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН.
«Если мы говорим про 2022 год, то есть статистика, и она по физическим лицам и банкам. Если мы говорим про физических лиц, то вам позвонят мошенники с вероятностью 80% в течение года. Но телефонное мошенничество растет уже два года, и не может расти вечно. Шансы, то что вам не позвонят мошенники в течение года составляют 15-20%. Если мы говорим про то, что вы встретитесь с каким-то вредоносным программным обеспечением в интернете, то шансы будут около 50% на каждом устройстве на территории России. В 2019 и в 2020 году количество инцидентов именно в банках было минимальное. Принципиально новые сейчас вредоносы для банкоматов – это специальный код, который попадает в банкомат и позволяет вытащить от туда деньги», - отметил Голованов.
Российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН ранее заявлял, что решение возмещать жертвам мошенничества денежные средства не поможет снизить уровень преступности.
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