Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии
Никто из находящихся в Италии граждан России не заразился новым типом коронавируса. Об этом сообщили в посольстве РФ в Риме. Вместе с тем в дипмиссии посоветовали россиянам по возможности отказаться от поездок в Италию, если они не вызваны крайней необходимостью.
Особенно эта рекомендация актуальна для собирающихся посетить охваченные новым типом пневмонии северные регионы страны: Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.
По предварительным данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Италии могут находиться около шести-семи тысяч организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать порядка 20 тысяч.
23 февраля Италия объявила о карантине из-за коронавируса в 12 городах. Число заболевших в стране превысило 100 человек.
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