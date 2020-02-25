Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии

Собянин дал старт проходке тоннеля БКЛ от «Мнёвников» до «Кунцевской»

Московский дворец молодежи реконструируют до 2022 года

Более 100 тысяч детей привиты в Москве от коклюша в 2019 году

На МЖД появятся 13 новых поездов «Ласточка»

Уходящая зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений