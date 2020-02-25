Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии

Никто из находящихся в Италии граждан России не заразился новым типом коронавируса. Об этом сообщили в посольстве РФ в Риме. Вместе с тем в дипмиссии посоветовали россиянам по возможности отказаться от поездок в Италию, если они не вызваны крайней необходимостью.

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Особенно эта рекомендация актуальна для собирающихся посетить охваченные новым типом пневмонии северные регионы страны: Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.

По предварительным данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Италии могут находиться около шести-семи тысяч организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать порядка 20 тысяч.

23 февраля Италия объявила о карантине из-за коронавируса в 12 городах. Число заболевших в стране превысило 100 человек.


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ФОТО: Flickr.com
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