Италия объявила о карантине из-за коронавируса в 12 городах

Власти Италии ввели карантин в 12 городах из-за вспышки коронавируса. Также меры безопасности сопровождаются дополнительными ограничениями, в частности на передвижения, сообщает BBC.

Так, в городах провинций Ломбардия и Венето из-за карантина 50 тысячам местных жителей рекомендуется оставаться дома. В зоны карантина запрещены въезд и выезд. В школах отменены учебные занятия, перенесены на неопределенный срок спортивные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Италии инфицированы коронавирусом 79 человек. Два человека скончались из-за вызываемой им пневмонии, напоминает Газета.ru.

