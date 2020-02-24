В Ломбардии смели с полок все продукты из-за коронавируса

Жители области Ломбарция на севере Италия опустошили продуктовые магазины в связи с введением в 12 городах страны карантина из-за коронавируса COVID-19, информирует РИА Новости.

В первую очередь итальянцы раскупили продукты со сроками длительного хранения – консервы и макароны. Многолюдные очереди до позднего вечера выстроились около продовольственных магазинов еще накануне.

Также возникли затруднения с доставкой еды из-за перегруженности заказами. Время ожидания заказа увеличилось с нескольких часов до полутора суток.