В Ломбардии смели с полок все продукты из-за коронавируса
Жители области Ломбарция на севере Италия опустошили продуктовые магазины в связи с введением в 12 городах страны карантина из-за коронавируса COVID-19, информирует РИА Новости.
В первую очередь итальянцы раскупили продукты со сроками длительного хранения – консервы и макароны. Многолюдные очереди до позднего вечера выстроились около продовольственных магазинов еще накануне.
Также возникли затруднения с доставкой еды из-за перегруженности заказами. Время ожидания заказа увеличилось с нескольких часов до полутора суток.
Президент Ломбардии Аттилио Фонтана призвал местных жителей «жить обычной жизнью, как это было прежде» и заверил, что поставки продуктов будут обеспечены в магазины области.
В воскресенье стало известно, что власти Италии приняли решение отменить последние дни Венецианского карнавала из-за вспышки в стране нового коронавируса. Об этом сообщил глава области Лука Дзайя.Также в Венеции с понедельника закрыт для туристов собор Сан-Марко, в Милане театр Ла Скала отменил все спектакли.
Напомним, в Италии введен карантин в 12 городах. Число заболевших превысило 100 человек.
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