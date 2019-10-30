Более 35% отходов в России поддаются переработке

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался круглый стол на тему: «Вторая жизнь: как в России работает рынок товаров из вторсырья».

Ранее Минпромторг сообщил, что в России могут ввести приём пластика в магазинах. Сегодня специалисты уже занимаются составлением списков тех видов тары, которые пригодны для переработки и повторного использования. Сам эксперимент может быть запущен уже в следующем году. Также Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Российские регионы до конца года должны перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из целей реформы – сократить объёмы отходов, вывозимых на полигоны, за счет создания инфраструктуры для переработки и повторного использования некоторых видов сырья. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта «Экология».

Пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН рассказала, сколько вторсырья поддается переработке и какие фракции являются самыми проблемными.

Сортируется весь поток отходов, но продуктивность этих потоков совершенно разная. Из смешанных отходов можно извлечь 10% вторсырья, из раздельно собранных отходов, те, которые жители отсортировали у себя дома и сдали в правильный контейнер мы можем отобрать более 35%. То есть, понятно, что раздельный сбор он как раз решает проблему увеличения того, что мы можем направить в переработку для производства новых вещей, материалов, использовать вторично в хозяйственном обороте. Сейчас жители в наши контейнеры сдают пластик, стекло, метал, тетрапак, макулатуру. Самые востребованные фракции – это пластик, стекло, метал и бумага. Проблемные фракции надо, наверное, рассматривать отдельно. Например, у нас сейчас проблемы есть с поставщиком – это не бутылочный пэт.

Ранее, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева в эфире НСН объяснила, почему россиянам так непривычна новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.







