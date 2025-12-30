«Рано или поздно это отладят, конечно, но не факт, что в следующем году. Когда стоит задача одновременно защитить банковских клиентов от мошенничества и при этом сделать так, чтобы клиенты продолжали пользоваться банковскими услугами, возникают такие «перегибы на местах». Не исключено, что блокировки станут массовыми. Тем более, что число признаков мошенничества увеличат с 6 до 12», - отметил он.

Также он указал, что властями уже давно стимулируется оплата наличными.

«На самом деле государство давно подогревает спрос на наличные своими действиями. Они, конечно, направлены на хорошие дела, но одновременно заставляют пользователей банковских карт и прочих банковских услуг думать: «А зачем нам все это, если наличные надежнее». Все банковские системы сейчас автоматические. И что там взбредет в голову машине - трудно сказать, но потом придется разбираться. Хорошо, если в банке за день разберутся и отменят блокировку, а могут и не отменить» - констатировал он.

С 2026 года ЦБ увеличит число признаков мошеннических операций с 6 до 12.

Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что доля безналичных платежей в России к 2030 году превысит отметку в 90%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».