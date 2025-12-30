Возврат к «налу»: В России не исключили массовых блокировок банковских карт
В последнее время россиянам приходится приучать себя иметь в кармане наличные, заявил НСН Владимир Шевченко.
Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в беседе с НСН не исключил, что блокировки счетов и банковских карт россиян могут стать массовыми в связи с ужесточением защиты от мошенников.
Россияне столкнулись с блокировками после переводов между своими счетами, отмечают «Известия». Так, ВТБ заблокировал перевод клиента самому себе на 150 рублей, а пользователь Альфа-банка столкнулся с блокировкой доступа в личный кабинет после перевода между своими счетами. Иногда банки замораживают лишь отдельные транзакции, а в некоторых случаях и карты в целом. Шевченко рассказал, когда банкам удастся отладить систему.
«Рано или поздно это отладят, конечно, но не факт, что в следующем году. Когда стоит задача одновременно защитить банковских клиентов от мошенничества и при этом сделать так, чтобы клиенты продолжали пользоваться банковскими услугами, возникают такие «перегибы на местах». Не исключено, что блокировки станут массовыми. Тем более, что число признаков мошенничества увеличат с 6 до 12», - отметил он.
Также он указал, что властями уже давно стимулируется оплата наличными.
«На самом деле государство давно подогревает спрос на наличные своими действиями. Они, конечно, направлены на хорошие дела, но одновременно заставляют пользователей банковских карт и прочих банковских услуг думать: «А зачем нам все это, если наличные надежнее». Все банковские системы сейчас автоматические. И что там взбредет в голову машине - трудно сказать, но потом придется разбираться. Хорошо, если в банке за день разберутся и отменят блокировку, а могут и не отменить» - констатировал он.
С 2026 года ЦБ увеличит число признаков мошеннических операций с 6 до 12.
Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что доля безналичных платежей в России к 2030 году превысит отметку в 90%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
