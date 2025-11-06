Производители российского «Оземпика» ждут лицензии от Министерства здравоохранения, поэтому на полках он пока не появится, рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.



Российская биофармацевтическая компания «Промомед» зарегистрировала первый в России аналог «Оземпика» в форме таблеток. Препарат «Семальтара» является первым и единственным в России доступным в виде таблеток представителем класса аналогов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Об этом сообщает ТАСС. Шуляк указал, что ожидать революционную разработку на рынке придется еще нескоро.