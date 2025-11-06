Россиянам посоветовали не ждать «отечественный Оземпик» в аптеках

Разработка российского препарата против диабета еще не закончена, заявил НСН Сергей Шуляк.

Производители российского «Оземпика» ждут лицензии от Министерства здравоохранения, поэтому на полках он пока не появится, рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН.

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» зарегистрировала первый в России аналог «Оземпика» в форме таблеток. Препарат «Семальтара» является первым и единственным в России доступным в виде таблеток представителем класса аналогов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Об этом сообщает ТАСС. Шуляк указал, что ожидать революционную разработку на рынке придется еще нескоро.

Россиянам напомнили о «побочках» аналогов «Оземпика» на фоне роста спроса
«Новый продукт зарегистрирован, но он сейчас в гражданский оборот выходить не будет, поэтому и нет официальной информации. Производители ждут лицензии, еще рано говорить, что будет дальше. Тут не идет речи и об экспорте. К тому же, если он получит лицензию, то это станет возможным далеко не сразу. Этот препарат не входит в предметно-количественный учет, хотя относится к рецептурным. Они используются для лечения диабета второго типа. Здесь существует проблема, что Минздрав контролирует их. То есть необходимо четко соблюдать правила применения. Соответственно, взрывного роста потребителей таких лекарств мы не увидим, но это может трансформировать рынок. Конечно, лучше использовать таблетки, чем вводить себе инъекции», — отметил он.

Ранее Шуляк объяснил НСН, почему в России провалили импортозамещение лекарств.

