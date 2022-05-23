Россиянам посоветовали избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян

Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Иммунолог назвал категорию населения, защищенную от обезьяньей оспы

В ведомстве отметили, что передача патогена воздушно-капельным путём возможна «при длительном личном контакте», поэтому порекомендовали избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса, «в особенности с грызунами и приматами».

В частности, это касается граждан, посещающих эндемичные страны. Это Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.

Российским туристам в этих странах рекомендуется употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев оспы обезьян, вероятность завоза инфекции оценивается как низкая.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыВирусИнфекцияРоспотребнадзор
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