Россиянам посоветовали избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян
Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что передача патогена воздушно-капельным путём возможна «при длительном личном контакте», поэтому порекомендовали избегать контакта с потенциальными переносчиками вируса, «в особенности с грызунами и приматами».
В частности, это касается граждан, посещающих эндемичные страны. Это Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.
Российским туристам в этих странах рекомендуется употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев оспы обезьян, вероятность завоза инфекции оценивается как низкая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru