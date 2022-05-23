Иммунолог назвал категорию населения, защищенную от обезьяньей оспы

«В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены», — объяснил медик.

Болибок отметил, что пока не стоит волноваться даже тем, кто не был привит. Нет необходимости и в использовании новых вакцин, пока Минздрав не даст соответствующие указания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире уже подтверждено более 90 случаев заболевания оспой обезьян, пишет РИА ФАН. Болезнь характеризуется лихорадкой, сыпью на коже, общей интоксикацией. Случаев оспы обезьян в России не зафиксировано.

