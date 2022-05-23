Иммунолог назвал категорию населения, защищенную от обезьяньей оспы
Необходимости в вакцинации россиян на фоне распространения обезьяньей оспы в мире пока нет, сигналом к этому может послужить вспышка заболевания внутри России. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».
«В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены», — объяснил медик.
Болибок отметил, что пока не стоит волноваться даже тем, кто не был привит. Нет необходимости и в использовании новых вакцин, пока Минздрав не даст соответствующие указания.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире уже подтверждено более 90 случаев заболевания оспой обезьян, пишет РИА ФАН. Болезнь характеризуется лихорадкой, сыпью на коже, общей интоксикацией. Случаев оспы обезьян в России не зафиксировано.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
- Руководство сообщило о решении закрыть «Спартак-2»
- Иммунолог назвал категорию населения, защищенную от обезьяньей оспы
- Байден заявил о готовности США применить силу в случае вторжения Китая на Тайвань
- СМИ: Центробанк возобновил закупки валюты для сдерживания укрепления рубля
- СМИ: В ближайшие дни Леонид Слуцкий официально возглавит ЛДПР
- Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН
- СМИ: Сдающиеся на «Азовстали» силовики уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе
- СМИ сообщили о возможной отправке спецназа США для охраны посольства в Киеве
- Постпред Крыма: Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР
- СМИ: Сеть Levi’s решила уйти из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru