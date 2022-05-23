Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев оспы обезьян
Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении говорится, что это связано с приостановкой авиасообщения с большинством стран, где были зафиксированы случаи заражения.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 23 мая случаев инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, однако россиянам в эндемичных странах рекомендуется избегать контактов с животными, которые могут быть носителями.
В Роспотребнадзоре добавили, что в стране имеется значительная иммунная прослойка для купирования распространения инфекции, наборы реагентов для детекции оспы обезьян имеются в достаточном количестве.
Ранее главный научный сотрудник центра им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что создавать специальную вакцину от оспы обезьян необязательно, от инфекции способна защитить вакцина от натуральной оспы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru