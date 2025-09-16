Россиянам посоветовали готовиться к дорогому пиву в магазинах

Дополнительные пошлины на иностранные сорта не повлияют на цену пива, но она все равно вырастет, заявил НСН Павел Шапкин.

Российские производители повысят цены на продукцию, поскольку рынок пива перенасыщен. Пошлины для иностранных товаров не скажутся на них, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН.

Правительство приняло решение о повышении пошлин с 19 сентября 2025 года на импорт пива и сидра из недружественных стран. Тариф на ввоз пива вырастет с €1 до €1,5 за литр, сидра — с 22,5% до 30%. Эксперт отметил, что такие меры не особо повлияют на рынок и на потребителей.

Названо самое популярное у россиян пиво
«К нам из недружественных стран поставляют не так много пивных напитков — менее 1% от общего количества сидра. По пиву около 2% от общего числа. На каждые 20 бутылок приходится одна зарубежная. Это капля в море. При этом к нам завозят напитки из Белоруссии, из Армении, Грузии, Китая и даже из Северной Кореи. Какого-то выигрыша для российских производителей в новом налоге нет. На ассортименте тоже особо не скажется. Просто будет меньше сортов из Чехии, Германии, этих традиционных пивных стран», — указал он.

Эксперт отметил, что дороже станут и отечественные продукты.

«Российское пиво еще подорожает. Крупные заводы подняли еще весной где-то на 15% оптовые цены, а сейчас рост продолжается. Из-за этого снижается спрос, особенно на дорогие сорта. Рынок перенасыщен, ему сейчас некуда расширяться. Я думаю, что в будущем россияне станут меньше покупать пиво: либо найдут альтернативный алкоголь, либо заменят его другими напитками», — предупредил он.

Ранее Шапкин в разговоре с НСН назвал способ снизить потребления алкоголя в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Рост ЦенАлкогольПиво

Горячие новости

Все новости

партнеры