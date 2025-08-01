Названо самое популярное у россиян пиво

Второе место в рейтинге заняли различные пивные напитки со вкусоароматическими добавками, а третье - безалкогольное пиво. Отмечается, что в 2024 году продажи данной продукции выросли на 13% и 12%, соответственно.

«Особенность вкусового пива в том, что оно предлагает альтернативу... вносит разнообразие в сценарии потребления и значительно расширяет выбор», — указала вице-президент по маркетингу компании «Объединенные Пивоварни» Мария Мухина.

Она также заявила, что россияне стали больше доверять отечественным пивоварам. Так, 73% граждан уверены, что в России могут выпускать качественные аналоги ушедших иностранных брендов.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что производство пива в России выросло примерно на 9%, что позволило ей войти в ТОП-5 производителей, пропустив вперёд КНР, США, Бразилию и Мексику, напоминает RT.





