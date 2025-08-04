«Без филимоновских новелл»: Раскрыт способ снизить потребление алкоголя в России

Чтобы люди меньше пили эффективнее повышать цены, а не закрывать специализированные магазины, заявил НСН Павел Шапкин.

Ограничение точек продаж алкоголя не поможет снизить уровень потребления, а только нанесет урон бизнесу и бюджету, государство может принимать более эффективные меры, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал сети алкомаркетов «Красное&Белое» заняться торговлей хлебом. Он сообщал, что сеть уходит из его региона, но при этом сама компания не подтвердила информацию, сообщили журналистам в пресс-службе. Эксперт подчеркнул, что давление на алкогольную отрасль началось еще до действий Филимонова.

Глава Вологодской области посоветовал «Красному и Белому» торговать хлебом
«Тенденция налицо, и появляются все больше и больше инициатив и призывов. Эта кампания стартовала еще до "Филимоновских новелл": первым делом стали бороться с наливайками, дальше переключились на многоквартирные дома и логично, что следующий шаг — это ограничение деятельности алкогольных магазинов. Я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрение всерьез полномочий по квотированию количества точек на территории регионов. Сейчас, условно, в Московской области на каждых 300 жителей приходится один магазин, а на повестке дня в Госдуме и в правительстве уже будут показатели в 1000 человек на одну точку», — отметил Шапкин.
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Он добавил, что повышение акцизов повлияют на потребление алкоголя куда эффективнее, а закрытие магазинов только принесет потери для бюджета России.

«А вот сколько на вот этом всем может потерять алкогольный бизнес? Им нужны магазины для заработка денег. А чем меньше будет алкоголь продаваться, тем меньше будет получать бюджет с налогов и акцизов. Это более эффективный метод контроля потребления. Чем выше поднимаются ставки от государства, тем меньше объем производства и, соответственно, продаж. В этом году обвал составил примерно 15% за полгода из-за роста минимально установленных цен. Ценник имеет гораздо большее значение, чем ограничение мест, где алкоголь продается», — указал он.

Ранее Шапкин заявил НСН, что необходимо ограничить продажу самогонных аппаратов.

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ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
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