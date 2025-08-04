Ограничение точек продаж алкоголя не поможет снизить уровень потребления, а только нанесет урон бизнесу и бюджету, государство может принимать более эффективные меры, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с НСН.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал сети алкомаркетов «Красное&Белое» заняться торговлей хлебом. Он сообщал, что сеть уходит из его региона, но при этом сама компания не подтвердила информацию, сообщили журналистам в пресс-службе. Эксперт подчеркнул, что давление на алкогольную отрасль началось еще до действий Филимонова.