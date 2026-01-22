Рестораны вместо торговли: Какая трансформация предстоит российским ТЦ
В 2026 году в России не ожидается открытия новых крупных торговых центров, рассказал НСН Булат Шакиров.
Торговым центрам в России сложно конкурировать с маркетплейсами, и в перспективе на смену ТЦ могут прийти досугово-развлекательные центры, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
По итогам 2026 года в России может появиться 45 новых российских и зарубежных брендов, что на 5% больше год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Nikoliers. Уточняется, что это близко к показателю 2025 год (43), но меньше, чем в 2024 году — 62. При этом текущая экономическая конъюнктура замедляют выход на рынок новых ретейлеров, бренды чаще осваивают онлайн-сегмент. Шакиров заметил, с учетом текущей статистики нельзя говорить о заметном росте числа брендов.
«Пока говорить о том, что происходит резкий рост, не приходится. Это обычная статистика рынка - плюс 5%. Я бы ее даже назвал очень умеренной. Продолжается заход иностранных брендов в основном через Эмираты, продолжают развиваться турецкие бренды и бренды из дружественных стран, например, из Казахстана. Все остальные бренды, судя по последним новостям, занимаются только продлением своих товарных знаков, чтобы не потерять защиту своего товарного знака на территории Российской Федерации. Также активно продолжают развиваться российские бренды. Они получили толчок к развитию, когда после начала СВО много иностранных ретейлеров покинуло Россию, оставив помещения, торговое оборудование, товары и все остальное. Развитие происходит спокойное, без резких движений», - заявил он.
Как отметил собеседник НСН, в ближайшие годы на смену привычным ТЦ могут прийти досугово-развлекательные центры, в которых людям предложат услуги, недоступные в онлайн-формате.
«Рынок под большим воздействием маркетплейсов. За последние пять лет оборот маркетплейсов вырос в 10 раз. Это сказывается на продажах, посещаемости торговых центров. С учетом новых налогов еще сильнее стала налоговая нагрузка на бизнес. Потому мы увидим закрытие части магазинов в этом году. Торговые центры будут продолжать трансформироваться. Слово «торговый» будет уходить, останутся досугово-развлекательные и торговые центры. По большей части в ТЦ будут вещи, которые нельзя получить онлайн. Это рестораны для общения с друзьями, детские центры для проведения, кинотеатры и прочие активности. Доля торговли будет уменьшаться», - сказал Шакиров.
По его словам, в 2026 году также не ожидается открытия новых крупных ТЦ.
«По статистике 2025 год был антирекордным за всю историю по минимальному количеству ввода торговых центров. Этот год тоже не обещает каких-то высоких показателей. Часть запланированных объектов стройки, которые провелись на протяжении последних двух-трех лет, будут открываться. Продолжат открываться небольшие районные торговые центры. Открытие каких-то больших знаковых торговых центров в этом году не планируется», - уточнил президент Союза торговых центров.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявлял «Радиоточке НСН», что в Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет.
