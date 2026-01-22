По итогам 2026 года в России может появиться 45 новых российских и зарубежных брендов, что на 5% больше год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Nikoliers. Уточняется, что это близко к показателю 2025 год (43), но меньше, чем в 2024 году — 62. При этом текущая экономическая конъюнктура замедляют выход на рынок новых ретейлеров, бренды чаще осваивают онлайн-сегмент. Шакиров заметил, с учетом текущей статистики нельзя говорить о заметном росте числа брендов.

«Пока говорить о том, что происходит резкий рост, не приходится. Это обычная статистика рынка - плюс 5%. Я бы ее даже назвал очень умеренной. Продолжается заход иностранных брендов в основном через Эмираты, продолжают развиваться турецкие бренды и бренды из дружественных стран, например, из Казахстана. Все остальные бренды, судя по последним новостям, занимаются только продлением своих товарных знаков, чтобы не потерять защиту своего товарного знака на территории Российской Федерации. Также активно продолжают развиваться российские бренды. Они получили толчок к развитию, когда после начала СВО много иностранных ретейлеров покинуло Россию, оставив помещения, торговое оборудование, товары и все остальное. Развитие происходит спокойное, без резких движений», - заявил он.