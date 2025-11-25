ФБР и минюст США готовят к публикации материалы по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований США совместно с министерством юстиции определяет, какие материалы из дела финансиста Джеффри Эпштейна могут быть обнародованы. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель, подчеркнув, что ведомства обязуются раскрыть все сведения, которые допускает законодательство.

Патель уточнил, что ФБР «работает с партнерами в минюсте», чтобы определить объем материалов, подлежащих разглашению.

Публикация архивов Эпштейна может лишить Трампа президентского кресла

По его словам, ведомства анализируют, «можно ли предоставить что-то еще», помимо уже готовящихся к публикации документов.

20 ноября генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что министерство юстиции в течение 30 дней опубликует файлы, как только соответствующий закон подпишет президент Дональд Трамп. В тот же день стало известно, что глава государства подписал документ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ПолитикаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры