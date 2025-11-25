ФБР и минюст США готовят к публикации материалы по делу Эпштейна

Федеральное бюро расследований США совместно с министерством юстиции определяет, какие материалы из дела финансиста Джеффри Эпштейна могут быть обнародованы. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель, подчеркнув, что ведомства обязуются раскрыть все сведения, которые допускает законодательство.

Патель уточнил, что ФБР «работает с партнерами в минюсте», чтобы определить объем материалов, подлежащих разглашению.