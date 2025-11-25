Зеленский выдвинул условие для переговоров с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, однако только при участии европейских партнеров. Его слова приводит «Страна.ua». По словам украинского лидера, предстоящая дискуссия включает «деликатные вопросы», требующие широкой международной поддержки.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил Axios, что Зеленский стремится организовать встречу «как можно скорее» и допускает, что она может пройти 27 ноября, в День благодарения.
По его словам, Вашингтон и Киев согласовали большую часть параметров обсуждаемого мирного плана, который существенно отличается от первоначального американского варианта из 28 пунктов.
Ермак уточнил, что территориальные вопросы Зеленский намерен обсуждать лично с Трампом. В свою очередь, американский президент заявил, что считает достижение мирной сделки «очень близким», передает «Радиоточка НСН».
