Названа возможная версия о сборке беспилотника, упавшего в Молдавии
Упавший на крышу жилого дома в Молдавии беспилотник был собран украинской стороной из обломков российской «Герберы», применявшейся при ударе по энергообъектам в Харьковской области 18 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, замысел заключался в создании впечатления «беспрецедентной агрессии», будто бы дрон с дальностью полета около 300 километров смог пересечь территорию Украины и ударить по постройке в соседней стране, отмечает RT.
Mash отмечает, что аппарат не нанес серьезного ущерба: беспилотник не пробил шиферную крышу частного дома и просто лег на нее, не вызвав разрушений.
Ранее власти Молдавии сообщили о пересечении воздушного пространства страны неизвестным беспилотником. После обнаружения упавшего аппарата министерство иностранных дел вызвало российского посла для разъяснений, передает «Радиоточка НСН».
