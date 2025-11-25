Названа возможная версия о сборке беспилотника, упавшего в Молдавии

Упавший на крышу жилого дома в Молдавии беспилотник был собран украинской стороной из обломков российской «Герберы», применявшейся при ударе по энергообъектам в Харьковской области 18 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, замысел заключался в создании впечатления «беспрецедентной агрессии», будто бы дрон с дальностью полета около 300 километров смог пересечь территорию Украины и ударить по постройке в соседней стране, отмечает RT.