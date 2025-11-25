Украина отказалась пересматривать планы по вступлению в НАТО

Украина не собирается отказываться от намерения вступить в НАТО, несмотря на обсуждаемый мирный план Соединенных Штатов. Об этом в беседе с Axios заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что Киев осознает текущую ситуацию и то, что страна не является членом альянса, однако это не меняет стратегического курса, отмечает RT.

Зеленский готов встретиться с Трампом и завершить работу над мирным планом

По данным издания, первоначальный вариант американских предложений включал вывод украинских войск с оставшихся под их контролем территорий Донбасса, де-факто признание российскими Крыма, Донецка и Луганска, сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек и отказ от движения к вступлению в НАТО.

Ермак напомнил, что стремление Украины присоединиться к альянсу закреплено в Конституции. Поправки, определяющие курс страны на членство в ЕС и НАТО, вступили в силу в 2019 году. Согласно этим положениям, президент Украины является гарантом реализации стратегического курса на интеграцию в Европейский союз и Североатлантический альянс, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
