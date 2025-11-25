Украина отказалась пересматривать планы по вступлению в НАТО

Украина не собирается отказываться от намерения вступить в НАТО, несмотря на обсуждаемый мирный план Соединенных Штатов. Об этом в беседе с Axios заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что Киев осознает текущую ситуацию и то, что страна не является членом альянса, однако это не меняет стратегического курса, отмечает RT.