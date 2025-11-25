Трамп рассчитывает на скорую встречу с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести личные переговоры с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей сети Truth Social, отметив, что рассчитывает на такую встречу «в ближайшее время».
По словам американского лидера, возможность подобных переговоров станет реальной тогда, когда стороны приблизятся к финальному этапу согласования соглашения по украинскому урегулированию либо полностью завершат этот процесс.
Ранее в Вашингтоне положительно оценили итоги консультаций в Женеве между представителями США и Украины по проекту американского мирного плана.
В Белом доме сообщали, что большая часть положений уже согласована, однако подчеркивали, что для успешной реализации документа необходимо одобрение со стороны России, передает «Радиоточка НСН».
