Трамп рассчитывает на скорую встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести личные переговоры с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей сети Truth Social, отметив, что рассчитывает на такую встречу «в ближайшее время».

По словам американского лидера, возможность подобных переговоров станет реальной тогда, когда стороны приблизятся к финальному этапу согласования соглашения по украинскому урегулированию либо полностью завершат этот процесс.