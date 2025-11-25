Еврокомиссия обсудит экспроприацию российских активов с участием США
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении вынести вопрос об экспроприации российских активов на видеоконференцию так называемой «коалиции желающих», в которой примет участие госсекретарь США Марко Рубио. Ее заявление опубликовано пресс-службой Еврокомиссии.
По словам главы ЕК, центральной темой встречи станет обсуждение возможности финансирования Украины за счет российских активов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что участие американской стороны придает дополнительный вес предстоящему обсуждению, отмечает RT.
Она также заявила, что на конференции намерены рассмотреть предлагаемый Брюсселем «путь к миру на Украине». В представлении Еврокомиссии он заключается в дальнейшем усилении давления на Россию.
В этом контексте глава ЕК упомянула подготовку новых последовательных пакетов санкций, которые, по ее словам, должны стать частью комплексного подхода к ситуации вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
