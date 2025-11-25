Еврокомиссия обсудит экспроприацию российских активов с участием США

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении вынести вопрос об экспроприации российских активов на видеоконференцию так называемой «коалиции желающих», в которой примет участие госсекретарь США Марко Рубио. Ее заявление опубликовано пресс-службой Еврокомиссии.

По словам главы ЕК, центральной темой встречи станет обсуждение возможности финансирования Украины за счет российских активов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что участие американской стороны придает дополнительный вес предстоящему обсуждению, отмечает RT.