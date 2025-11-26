Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о назначении своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп рассчитывает на скорую встречу с Путиным и Зеленским

Целью контактов является обсуждение проекта мирного договора по урегулированию ситуации на Украине. Параллельно с этим, по словам главы Белого дома, запланирована встреча министра армии США Дэна Дрисколла с представителями украинской стороны. Координировать ход переговорного процесса и докладывать ему будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Трамп уточнил, что первоначальный 28-пунктный план был скорректирован с учетом позиций обеих сторон, и на данный момент несогласованными остаются лишь несколько положений. Трамп выразил надежду на скорейшее достижение мира, подчеркнув исключительную важность этого процесса.

Президент США объявил о близости мирной сделки по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры