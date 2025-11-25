СМИ: Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свой пакет акций компании

Бывший вице-президент ЛУКОЙЛа и один из крупнейших акционеров компании Леонид Федун продал принадлежащую ему долю, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По данным агентства, бизнесмен владел около 10% акций, покупателем выступил сам ЛУКОЙЛ.

Reuters оценивает стоимость проданного пакета примерно в $7 миллиардов. Один из источников утверждает, что Федун решил избавиться от российских активов, поскольку является резидентом Монако.