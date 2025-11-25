СМИ: Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свой пакет акций компании
Бывший вице-президент ЛУКОЙЛа и один из крупнейших акционеров компании Леонид Федун продал принадлежащую ему долю, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. По данным агентства, бизнесмен владел около 10% акций, покупателем выступил сам ЛУКОЙЛ.
Reuters оценивает стоимость проданного пакета примерно в $7 миллиардов. Один из источников утверждает, что Федун решил избавиться от российских активов, поскольку является резидентом Монако.
США в конце октября внесли ЛУКОЙЛ в SDN-лист, который предполагает наиболее жесткие санкции, распространяющиеся и на дочерние структуры, где компания владеет более чем 50%. Американский Минфин обязал завершить все операции с подсанкционными лицами до 21 ноября.
Леониду Федуну 69 лет. В рейтинге Bloomberg он занимает 389 место с состоянием $8,88 миллиардов. Он занимал пост вице-президента ЛУКОЙЛа с 1996 года и покинул его летом 2022-го, что компания объяснила «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», передает «Радиоточка НСН».
