ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии
Теракт в отделе полиции предотвращен в Удмуртии, подозреваемого задержали. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«В городе Можга... задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России 1968 года рождения», - указано в заявлении.
Злоумышленник планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД «Можгинский», пишет RT. В гараже мужчины нашли самодельное взрывное устройство и средства поражения для диверсионно-террористического акта.
Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело о приготовлении к совершению теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки.
Ранее в Краснодарском крае предотвратили теракт в исправительной колонии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Про мужчин, вампиров и русских экспатов: Что покажет миру Берлинский кинофестиваль-2026
- Актера Смольянинова объявили в международный розыск
- Решетников: Инфляция в России будет замедляться и нормализовываться
- ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии
- Россиянам пообещали рост цен на маркетплейсах
- В Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине
- Генсек НАТО испугался, что Россия заблокирует Сувалкский коридор
- Мирошник: Конфликт на Украине на переломном этапе
- В Россотрудничестве заявили о росте числа обращений с просьбой о переселении в Россию
- Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru