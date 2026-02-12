ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии

Теракт в отделе полиции предотвращен в Удмуртии, подозреваемого задержали. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В городе Можга... задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России 1968 года рождения», - указано в заявлении.

Злоумышленник планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД «Можгинский», пишет RT. В гараже мужчины нашли самодельное взрывное устройство и средства поражения для диверсионно-террористического акта.

Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело о приготовлении к совершению теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки.

Ранее в Краснодарском крае предотвратили теракт в исправительной колонии.

