Решетников: Инфляция в России будет замедляться и нормализовываться
Инфляция в России в дальнейшем будет замедляться. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.
Согласно оценке Минэкономразвития, на 9 февраля инфляция в РФ составила 6,4%. В декабре она составляла 5,6%. При этом за 3-9 февраля инфляция замедлилась по сравнению с минувшей неделей с 0,2% до 0,13%.
«Дальше, мы понимаем, она будет замедляться и нормализовываться, и двигаться к целевому диапазону», - указал Решетников.
По словам министра, это видно по всем тенденциям.
Ранее президент Владимир Путин заявил о небольшом ускорении инфляции в начале 2026 года, которое связано в том числе с перенастройкой налоговой системы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Про мужчин, вампиров и русских экспатов: Что покажет миру Берлинский кинофестиваль-2026
- Актера Смольянинова объявили в международный розыск
- Решетников: Инфляция в России будет замедляться и нормализовываться
- ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Удмуртии
- Россиянам пообещали рост цен на маркетплейсах
- В Хабаровском крае врачи вернули зрение 111-летней женщине
- Генсек НАТО испугался, что Россия заблокирует Сувалкский коридор
- Мирошник: Конфликт на Украине на переломном этапе
- В Россотрудничестве заявили о росте числа обращений с просьбой о переселении в Россию
- Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru