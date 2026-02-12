Решетников: Инфляция в России будет замедляться и нормализовываться

Инфляция в России в дальнейшем будет замедляться. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.

Согласно оценке Минэкономразвития, на 9 февраля инфляция в РФ составила 6,4%. В декабре она составляла 5,6%. При этом за 3-9 февраля инфляция замедлилась по сравнению с минувшей неделей с 0,2% до 0,13%.

«Дальше, мы понимаем, она будет замедляться и нормализовываться, и двигаться к целевому диапазону», - указал Решетников.

По словам министра, это видно по всем тенденциям.

Ранее президент Владимир Путин заявил о небольшом ускорении инфляции в начале 2026 года, которое связано в том числе с перенастройкой налоговой системы.

