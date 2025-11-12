Сокращение продаж автомобилей из Китая не говорит о готовности поставщиков покинуть рынок, но им придется адаптироваться под новые условия, рассказал генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский в разговоре с НСН.



На российском авторынке уменьшилась доля китайских автомобилей, а им на смену приходят бренды, которые были выпущены в России и Белоруссии. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он добавил, что за десять месяцев 2025-го года продажи моделей из КНР снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м году, передают "Известия". Ольховский отметил, что эти цифры не говорят о проблемах у китайских производителей.