Россиянам пообещали повышение цен на китайские автомобили в декабре
Китайские производители будут вынуждены поднять цены на ряд моделей, но полностью не уйдут из России, заявил НСН Андрей Ольховский.
Сокращение продаж автомобилей из Китая не говорит о готовности поставщиков покинуть рынок, но им придется адаптироваться под новые условия, рассказал генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский в разговоре с НСН.
На российском авторынке уменьшилась доля китайских автомобилей, а им на смену приходят бренды, которые были выпущены в России и Белоруссии. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он добавил, что за десять месяцев 2025-го года продажи моделей из КНР снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м году, передают "Известия". Ольховский отметил, что эти цифры не говорят о проблемах у китайских производителей.
«Бренды, которые продают более 5000 автомобилей в год, не уйдут с российского рынка. Те, кто продают меньше, могут, но все зависит от их долгосрочных планов. В среднесрочной перспективе локализация производства — это единственный путь для китайских автопроизводителей, чтобы работать в России. Важно отметить, что полный уход марок с российского рынка маловероятен, однако ассортимент доступных моделей и их ценовая политика могут измениться. Автомобильный рынок готовится к серьезным изменениям. С 1 декабря должна вступить в силу новая методика расчета утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с., собранных не в РФ. Возможно сокращение продаж из-за повышения стоимости гибридов, особенно Lixiang, Aito, WEY, EXLANTIX, Zeekr. Вырастет цена популярных семейных автомобилей, таких как Hyundai Palisade, Kia Carnival, Hyundai Santa Fe», — указал он.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснил НСН, за счет чего российские модели могут конкурировать с китайскими.
