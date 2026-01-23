«Такие многоэтажки так же безопасны, как обычные новостройки, все необходимые стандарты есть, функции не нарушаются. Единственная проблема в том, что такие дома очень дорогие. Такие панели дорогие, снаружи их нужно утеплять, внутри тоже требуется специальная коммуникация. Это намного дороже, чем бетон, дорогое удовольствие. А преимуществ я никаких не вижу, включая экологические. Хочу отметить, что это отразится на стоимости квартир, это будет намного дороже. Когда откроют импорт дерева, это будет еще дороже. Трудно представить, сколько это будет стоить. Цена взлетит в два-три раза. Сравните цену дерева и бетона», - рассказал он.

Идея построить деревянные многоэтажки встретит непонимание россиян, а сами дома могут стать непригодными для жизни уже через 50 лет. Об этом НСН рассказал заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.

