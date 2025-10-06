Интересный эксперимент: Когда ждать российские бананы

Если эксперименты в сельском хозяйстве будут успешными, то Россия сможет выращивать собственные бананы через 15 лет, заявил НСН Алексей Луговой.

В России возможно вырастить бананы в рамках эксперимента. Если он пройдет успешно, то россияне будут обеспечены отечественными бананами уже через 15 лет, рассказал руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с НСН.

Первую теплицу для выращивания бананов начинают строить в России, в РФ можно вырастить все, что угодно. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром». Плугов поддержал эту инициативу.

Первые российские бананы представят к концу 2025 года
«У россиян высокий спрос на бананы. Ежегодно в Россию поставляют 1,3-1,5 миллиона тонн. Это около 9 килограммов на душу населения в год. Один из наиболее популярных видов фруктов. В 2024 год 27% от всего объема импорта фруктов составили бананы. Отечественные фермеры, видимо, просчитали инвестиционную привлекательность проекта по выращиванию. Это будет интересно в целях эксперимента, подобное точно было в Исландии. У нас условия получше, да и световой день побольше», — подчеркнул он.

Плугов добавил, что полностью заменить импорт не получится даже в будущем.

СМИ: бананы могут стать роскошью из-за изменений климата
«Чтобы полностью покрыть потребности, нужно построить довольно много теплиц. Мы только-только обеспечили себя яблоками. На это ушло много времени, закладывали множество садов. Импорт сейчас только помогает регулировать цены и балансировать какие-то неурожайные года. В один день произвести бананы в огромном количестве не получится. Если эксперимент будет успешным, то через 15 лет можно будет говорить о том, что мы сможем обеспечивать себя бананами хотя бы на половину потребностей», — указал он.

Ранее Плугов оценил в беседе с НСН влияние засухи на урожай в 2025-м году.

