В России возможно вырастить бананы в рамках эксперимента. Если он пройдет успешно, то россияне будут обеспечены отечественными бананами уже через 15 лет, рассказал руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с НСН.

Первую теплицу для выращивания бананов начинают строить в России, в РФ можно вырастить все, что угодно. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром». Плугов поддержал эту инициативу.