Интересный эксперимент: Когда ждать российские бананы
Если эксперименты в сельском хозяйстве будут успешными, то Россия сможет выращивать собственные бананы через 15 лет, заявил НСН Алексей Луговой.
В России возможно вырастить бананы в рамках эксперимента. Если он пройдет успешно, то россияне будут обеспечены отечественными бананами уже через 15 лет, рассказал руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с НСН.
Первую теплицу для выращивания бананов начинают строить в России, в РФ можно вырастить все, что угодно. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром». Плугов поддержал эту инициативу.
«У россиян высокий спрос на бананы. Ежегодно в Россию поставляют 1,3-1,5 миллиона тонн. Это около 9 килограммов на душу населения в год. Один из наиболее популярных видов фруктов. В 2024 год 27% от всего объема импорта фруктов составили бананы. Отечественные фермеры, видимо, просчитали инвестиционную привлекательность проекта по выращиванию. Это будет интересно в целях эксперимента, подобное точно было в Исландии. У нас условия получше, да и световой день побольше», — подчеркнул он.
Плугов добавил, что полностью заменить импорт не получится даже в будущем.
«Чтобы полностью покрыть потребности, нужно построить довольно много теплиц. Мы только-только обеспечили себя яблоками. На это ушло много времени, закладывали множество садов. Импорт сейчас только помогает регулировать цены и балансировать какие-то неурожайные года. В один день произвести бананы в огромном количестве не получится. Если эксперимент будет успешным, то через 15 лет можно будет говорить о том, что мы сможем обеспечивать себя бананами хотя бы на половину потребностей», — указал он.
Ранее Плугов оценил в беседе с НСН влияние засухи на урожай в 2025-м году.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru