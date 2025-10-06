Без СНИЛС: Что позволит упростить продажу сим-карт иностранным туристам
Упрощение процедуры покупки сим-карт туристами не упирается в вопрос безопасности, заверил НСН Эльдар Муртазин.
Прежде туристы, приезжая в Россию, ежегодно покупали до 10 миллионов сим-карт, однако сегодня вынуждены обращаться к «серым схемам», заявил с беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Операторы связи обсуждают с Минцифры РФ упрощение правил получения сим-карт иностранными туристами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. По данным издания, упрощенная процедура покупки сим-карт позволила бы привлечь на рынок 1,5 миллиарда рублей. Муртазин заметил, что действующие правила буквально вынуждают туристов обращаться к «серым схемам».
«Это не вопрос безопасности, сегодня процедуру можно максимально упростить. На данный момент, согласно законодательству, иностранный гражданин может иметь до 10 сим-карт. При этом сим-карты привязываются к уникальному номеру телефона. Человек должен зарегистрироваться на «Госуслугах», получить СНИЛС, пройти биометрию. Турист приезжает в страну на короткий срок, большинство поездок до недели. Потратить день на получение сим-карты он точно не может, и не будет этого делать. На мой взгляд, достаточно документов иностранного гражданина и биометрии, а вот регистрация ради СНИЛС в этом случае излишняя», - сказал он.
Как уточнил собеседник НСН, существует множество схем, которые позволяют обойти действующее законодательство. При этом официальный рынок теряет заметные суммы.
«Прежде туристы покупали до 10 миллионов сим-карт в год. Это достаточно большие деньги для телеком-рынка. Сейчас они просто испарились. Развивается подпольный рынок сим-карт, когда туристические гиды регистрируют сим-карты на себя и раздают их туристам. Также сим-карты, уже зарегистрированные на граждан России, можно, к примеру, купить на досках объявлений. В данный момент уголовной ответственности за передачу своей сим-карты кому-то нет. Есть административная ответственность, но доказать, что вы ее передали или продали крайне сложно. С нарушением законодательства надо бороться, но пока это борьба с ветряными мельницами. Нужно найти процедуру, которая позволит по прилете или приезде иностранца в Россию гарантированно получать сим-карту. При этом обезопасит от того, что эта сим-карта может использоваться в неправомерных целях мошенниками», - заявил он.
С 1 сентября в России вступил в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. За передачу пользователем абонентского номера штраф для граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
