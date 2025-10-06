Как уточнил собеседник НСН, существует множество схем, которые позволяют обойти действующее законодательство. При этом официальный рынок теряет заметные суммы.

«Прежде туристы покупали до 10 миллионов сим-карт в год. Это достаточно большие деньги для телеком-рынка. Сейчас они просто испарились. Развивается подпольный рынок сим-карт, когда туристические гиды регистрируют сим-карты на себя и раздают их туристам. Также сим-карты, уже зарегистрированные на граждан России, можно, к примеру, купить на досках объявлений. В данный момент уголовной ответственности за передачу своей сим-карты кому-то нет. Есть административная ответственность, но доказать, что вы ее передали или продали крайне сложно. С нарушением законодательства надо бороться, но пока это борьба с ветряными мельницами. Нужно найти процедуру, которая позволит по прилете или приезде иностранца в Россию гарантированно получать сим-карту. При этом обезопасит от того, что эта сим-карта может использоваться в неправомерных целях мошенниками», - заявил он.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. За передачу пользователем абонентского номера штраф для граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

