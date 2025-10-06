СМИ: В Англии разграбили три особняка экс-главы РАО Федотова

В престижном районе Брайтона, известном как «Голливудские холмы», разграбили три особняка, принадлежащие бывшему главе Российской авторской организации (РАО) Сергею Федотову и его экс-супруге Кире Федотовой. Как сообщает Daily Mail, дома уже почти десять лет стоят пустыми и портят вид района.

По данным издания, в особняках неоднократно побывали вандалы — стены разрисованы граффити, а часть имущества похищена. Местные жители жалуются, что заброшенные строения превратились в место для вечеринок подростков, отмечает RT.