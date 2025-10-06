«Сейчас бронирований еще нет, есть только цены. Пока известно только 30% цен, полный набор цен мы ждем примерно в декабре. В октябре-ноябре многие отели в Турции и ОАЭ пока не дают еще цены на лето, чтобы понять среднюю цену по рынку. Важно здесь не занизить цену. Отели могут дать низкие цены на лето 2026, но пока мы не знаем ни инфляции, ни какая зарплата будет… Поэтому отель может просто обанкротиться. А если дать слишком высокую цену, можно потерять клиентов, которые уйдут к более выгодным вариантам. Пик ранних бронирований приходится на середину января. Это пик продаж, которые начинают разгоняться с конца ноября. На Новый год эти бронирования исчезают, а после праздников опять возобновляются», - отметил он.

По его словам, дисконт в таком случае доходит до 50%.

«Раннее бронирование – это лотерея, можно угадать и забронировать с дисконтом до 50%, а можно прогадать. Угадать – это бронь у отеля, который дал низкую цену, а прогадать – бронь у отеля, который дал высокую цену. Бывает так, что в марте или апреле отель начинает снижать цены. Но в среднем 80% людей оказываются в выигрышной ситуации, 20% - в проигрыше. Заранее чаще всего бронируют Турцию, ОАЭ, Россию, а также морские круизы. Морские круизы мы уже продаем на 2027 год, это Барселона, Марсель, Генуя, Рим, Сицилия, по Карибам, Япония, Корея и Китай», - рассказал собеседник НСН.

Спрос на пятизвездочные отели за год вырос на 30%, заявила НСН PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

