СМИ: бананы могут стать роскошью из-за изменений климата

В мире может случиться банановый кризис, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление эксперта всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаля Лю.

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По его словам, в ближайшие годы цены на бананы могут вырасти еще больше, и они станут недоступны многим. Виной всему — изменение климата, к чему бананы очень чувствительны. В настоящее время мировые цены находятся на историческом максимуме – выше полутора тысяч долларов за тонну. С начала 2000-х бананы поднялись в цене в восемь раз.

Выращивание в России бананов возможно в оранжерейных условиях. Такое заявление сделал директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) доктор биологических наук Павел Крестов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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