СМИ: бананы могут стать роскошью из-за изменений климата

По его словам, в ближайшие годы цены на бананы могут вырасти еще больше, и они станут недоступны многим. Виной всему — изменение климата, к чему бананы очень чувствительны. В настоящее время мировые цены находятся на историческом максимуме – выше полутора тысяч долларов за тонну. С начала 2000-х бананы поднялись в цене в восемь раз.

Выращивание в России бананов возможно в оранжерейных условиях. Такое заявление сделал директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) доктор биологических наук Павел Крестов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

