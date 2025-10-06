«Крепкий рубль»: Что будет с бюджетом страны без нефтегазовых доходов
Падение уровня доходов бюджета от экспорта нефти и газа не повлияет на экономику России, заявил НСН Игорь Юшков.
У бюджета России есть резервы, поэтому колебания на рынке нефти не отразятся на экономике страны, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Федеральный бюджет РФ в октябре 2025 года может недополучить 26,9 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Эта информация стала известна «Известиям» от пресс-службы Министерства финансов России. Впрочем, Юшков не видит в этой ситуации проблему.
«Снижение было ожидаемо, потому что цены на мировом рынке нефти держатся в этом году ниже, чем ожидалось. В прошлом году, когда верстали бюджет, закладывали цену в 69,7 долларов за баррель, в этом году наш сорт нефти Urals держится на отметке в 56 долларов за баррель. Вторая проблема в том, что рубль слишком крепкий. Получается, что мы получаем куда меньше рублей за один баррель, потому что доллар недостаточно высокий. Отсюда и недополучение доходов бюджета», — объяснил он.
Юшков добавил, что дальнейшее снижение цен не повлияет на бюджет РФ.
«На следующий год правительство закладывает реалистичный прогноз — 59 долларов за баррель. Я бы еще сделал ставку на то, что организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре перестанет поднимать добычу. Это значит, что цены на нефть останутся в диапазоне 63-67 долларов. В любом случае, это не критично для российской экономики. У нас есть Фонд национального благосостояния, который было решено экономить в этом году. Для ликвидации дефицита остается еще один вариант: наращивать государственный долг», — подсчитал он.
Ранее Юшков объяснил НСН, когда и почему могут упасть цены на нефть.
