У бюджета России есть резервы, поэтому колебания на рынке нефти не отразятся на экономике страны, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН.



Федеральный бюджет РФ в октябре 2025 года может недополучить 26,9 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Эта информация стала известна «Известиям» от пресс-службы Министерства финансов России. Впрочем, Юшков не видит в этой ситуации проблему.