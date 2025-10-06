Россиянам разъяснили, куда жаловаться при отсутствии индексации зарплаты
Россияне вправе требовать от работодателя официального объяснения причин отсутствия индексации заработной платы, заявила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина. По ее словам, если компания не даёт ответа, сотрудник может обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда.
Экономист отметила, что проверка инспекции может привести к вынесению предписания об устранении нарушений, однако на подобные шаги решается лишь около 7% официально трудоустроенных граждан. Остальные, по ее словам, избегают конфликтов с работодателями из-за опасений испортить отношения с руководством или навредить карьере.
Байгузина пояснила, что риск ответных мер со стороны работодателя остается высоким: некоторые компании могут сократить премии или лишить сотрудников бонусов. Руководители, добавила она, нередко воспринимают активных работников как «проблемных».
Тем не менее, подчеркнула эксперт, защита своих трудовых прав дает ощутимые преимущества — позволяет компенсировать потери доходов из-за инфляции и способствует формированию более ответственных отношений между работниками и работодателями, передает «Радиоточка НСН».
