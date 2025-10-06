В Белгороде частично отключили уличное освещение
На ряде улиц Белгорода временно отключено наружное освещение, сообщил мэр города Валентин Демидов.
По его словам, мера необходима для ускорения работ по восстановлению электроснабжения жилых домов и социальных объектов в южной части города.
Демидов отметил, что временное отключение позволит снизить нагрузку на энергосети и поможет специалистам быстрее завершить ремонт.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что перебои с электричеством возникли после удара Вооружённых сил Украины по объекту инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
