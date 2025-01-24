Первые российские бананы представят к концу 2025 года

Первые выращенные в России бананы должны появиться к концу 2025 года. Об этом заявил гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.

СМИ: в подмосковной резиденции Путина вырастили бананы

В рамках итогового форума «Развитие малого агробизнеса России» он указал, что существует определённая программа, в рамках реализации которой идёт процесс закладки теплицы.

«Если всё сложится, к концу этого года мы покажем бананы, выращенные в России», - сказал Платонов.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что на территории России есть возможность выращивать бананы, однако пока это невыгодно с экономической точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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