Дрон атаковал мужчину на велосипеде в Курской области
6 октября 202522:17
В поселке Коренево Курской области украинский беспилотник атаковал местного жителя, передвигавшегося на велосипеде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате удара 41-летний мужчина получил осколочные ранения ног и был доставлен в Курскую областную больницу.
Хинштейн отметил, что атака произошла в Кореневском районе, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.
Глава региона подчеркнул, что удары со стороны Украины продолжаются, и призвал граждан быть максимально осторожными, передает «Радиоточка НСН».
