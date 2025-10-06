Дрон атаковал мужчину на велосипеде в Курской области

В поселке Коренево Курской области украинский беспилотник атаковал местного жителя, передвигавшегося на велосипеде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате удара 41-летний мужчина получил осколочные ранения ног и был доставлен в Курскую областную больницу.

Два человека пострадали при атаке БПЛА на торговый центр в Курской области

Хинштейн отметил, что атака произошла в Кореневском районе, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Глава региона подчеркнул, что удары со стороны Украины продолжаются, и призвал граждан быть максимально осторожными, передает «Радиоточка НСН».

